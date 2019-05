video | O voluntară CNA încurajează elevii să renunțe la copiat: „Pot trece cu succes prin examene, fără a recurge la acte de corupţie”

16:30

Regizorul moldovean Ion Donică a fost trecut în lista scurtă la Premiul European 2019 la categoria Inovații, pentru proiectul său The Drums of Democracy. „Tobele Democrației” cuprinde o serie de reportaje cu și despre oamenii ce luptă în și pentru Moldova. Proiectul The Drums of Democracy a fost primul din lista „Colțurile Europei”, ales și nominalizat …