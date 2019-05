Prima familie cu tripleți în 2019 – are cheltuieli lunare de 15 mii de lei, ia

11:50

Pe 26 mai, la Complexul Etno Cultural VATRA a avut loc marea finală a competițiilor The Best Team, unde și-au dat întâlnire cele mai bune echipe, care au luptat pentru locul de frunte. În cadrul evenimentului au participat elevi din diferite licee din țară, care au venit cu mii de suporteri pentru ai susține. Pentru competițiile între licee avem câștigători pentru următoarele categorii: Clasele a 1-4-a Liceu Teoretic Liviu Deleanu, Chișinău Clasele a 5-8-a Liceul Mihai Viteazu, or. Strășeni Cl...