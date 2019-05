Tenismenul Radu Albot joacă astăzi de la ora 14:30 la Roland Garros

14:00

Prin noul joc, intitulat „Pokemon Sleep”, compania doreşte să transforme somnul în „distracţie” consemnând momentele în care utilizatorii merg la culcare şi se trezesc şi ora la care adorm, a precizat afiliata Nintendo Co. fără a oferi însă mai multe detalii legate de data de lansare, relatează Kyodo, citat de Agerpres. „Cu Pokemon Go am transmis mesajul că mişcarea de bază a oamenilor - mersul pe jos - poate deveni o distracţie”, a declarat preşedintele Tsunekazu Ishihara referindu-se la jocul de realitate augmentată, dezvoltat de compania sa împreună cu Nintendo şi Niantic Inc., în care utilizatorii încearcă să captureze personaje virtuale ce apar suprapuse pe ecranele telefoanelor inteligente pe baza sistemului de localizare a jucătorului. „Acum vrem să transformăm somnul în divertisment”, a precizat Ishihara. „Jucătorii se vor bucura de un somn bun împreună cu Pokemon, iar trezirea va fi pentru ei o desfătare”, a adăugat preşedintele companiei. La rândul său, Nintendo va pune în vânzare o nouă versiune a dispozitivului său „Pokemon Go Plus”, pe care jucătorii îl pot asocia cu smartphone-urile pentru a nu fi nevoiţi să privească mereu ecranele. Dispozitivul va beneficia de o funcţie suplimentară de monitorizare a somnului jucătorilor şi va permite trimiterea unor date către telefoanele mobile când acestea sunt aşezate pe pernă. „Dacă (utilizatorii) oferă date despre somn, ceva distractiv îi va aştepta la trezire”, a spus Ishihara. Jocul „Pokemon GO” destinat platformelor iOS şi Android a fost lansat pe pieţele americane şi australiene la 6 iulie 2016. Pentru Europa, data de lansare a fost 13 iulie. Ideea realizării acestui joc i-a aparţinut regretatului Satoru Iwata, fost preşedinte al Nintendo şi lui Tsunekazu Ishihara, de la Pokemon Company. „Pokemon Go” a beneficiat şi de o variantă beta, anunţată în martie 2016. Jocul s-a bucurat de un real succes, la două zile de la lansarea americană fiind descărcat pe mai mult de 5% dintre dispozitivele mobile. La 13 iulie, fusese descărcat de mai mult de 15 milioane de ori. „Pokemon Go” s-a confruntat şi cu unele critici deoarece zonele în care erau amplasate puncte precum sălile de sport Pokemon, unde personajele se luptă între ele, se aglomerau de jucători cauzând disconfortul locuitorilor şi dând naştere unui mediu propice pentru evenimente neplăcute şi diferite accidentări. Jocul a cunoscut o popularitate fără precedent, cu un maximum de 94 de milioane de jucători activi într-o lună. Numele Pokemon este o abreviere a cuvintelor Pocket Monsters, ce în traducere înseamnă „monştrii de buzunar”.