De ce nu putem conta pe Prut așa cum contăm pe Nistru?

03:00

PE SCURT La 1 iunie, în Chișinău va avea loc un marș, în cadrul căruia participanții vor cere îmbunătățirea calității apei în grădinițe și școli. Organizatorii acțiunii, mai multe grupuri civice, au declarat că deși dreptul la apă potabilă de calitate este un drept universal al omului, în Republica Moldova acesta este încălcat de către […] The post Părinții cer îmbunătățirea calității apei în grădinițe și școli. La 1 iunie, în Chișinău va avea loc un marș „Apă curată = Copil sănătos” appeared first on Moldova.org.