Un important oficial european, vine la Chișinău

Viorel Vărzari a povestit că l-a cunoscut pe Andrei Tranga în aprilie 2016, iar acesta imediat a manifestat interes pentru afacerea sa – producerea de utilajelor din oțel inoxidabil pentru diferite sectoare ale industriei, inclusiv vinării.Tranga i-a propus să devină parteneri și să se extindă pe piața din Rusia. Pentru aceasta, i-a propus să meargă la Moscova, la o întâlnire cu o persoană influentă care, potrivit lui, poate ajuta la dezvoltarea noii companii, Tehno-Art. ”La data de 18 octombrie 2016 mi-am luat bilet, am zburat la Moscova. Am fost condus în restaurantul unui hotel. Am intrat și mare mi-a fost uimirea, fiindcă am memoria vizuală bună și într-un colț de sală am văzut un personaj. Chiar mi-am pus întrebarea dacă este el. Dar, până la urmă, l-am cunoscut pe domnul Grigore Caramalac. Am fost într-o stare cu emoții mari, nu-mi închipuiam de ce el este (acolo – n.r.)”, povestește Vărzari.