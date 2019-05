Ultimul mascul al speciei de rinocer de Sumatra din Malaezia a murit

00:30

Unul dintre principalele simptome ale lipsei vitaminei C în organism sînt zgîrîiturile și rănile care se vindecă greu. Despre acest lucru a declarat Serviciul Național de Sănătate al Marii Britanii, transmite Daily Express.Vitamina C este are un rol esențial în resaturarea țesuturilor. Astfel, prin lipsa sa, chiar și cele mai mici leziuni ar putea persista la om pentru o lungă perioadă de timp