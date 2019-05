Babuc: Una din primele inițiative ale noii conduceri a Ministerului Educației a fost instituirea unui moratoriu pe închiderea școlilor

21:20

Prețul petrolului suferea joi cea mai puternică corecție din acest an, pe fondul tensiunilor comerciale dintre China și Statele Unite și al majorării rezervelor Statelor Unite, scrie AFP. Prețul petrolului WTI, referința americană, a trecut sub 60 de dolari pe baril pentru prima oară din martie (-5%), iar barilul Brent, referința internațională, pierdea 4%. Petrolul, […]