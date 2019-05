Exclusiv. Interpreta Carolina Gorun a mers astăzi la altar! Primele imagini și emoțiile miresei

18:10

Cătălina Oboroc are 20 de ani este studentă la Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne și se pregătește să devină ofiţeră de urmărire penală. Chiar dacă este abia în anul II, tânăra are o viziune clară asupra traseului său profesional, iar prioritatea numărul unu este să devină o specialistă sută la sută integră, neafectată, sub nicio […]