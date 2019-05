VIDEO // Dovada că drumul din Sămănanca, construit de Guvernul Filip, nu a fost distrus de ploaie

11:30

Potrivit Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului, la 4 octombrie 1994, societatea reclamantă, fosta societate Consocivil S.A. (denumită în continuare „societatea C.”) a încheiat un contract cu compania Stimul-M („compania S.M.”), prin care s-a angajat să construiască o clădire. Prin același contract, filiala nr. 51 a societății C. a fost desemnată ca responsabilă pentru executarea construcției.În urma neexecutării contractului, societatea S.M. și compania Stimul-W („societatea S.W.”), sucursală a societății S.M., au depus cerere de chemare în judecată privind repararea prejudiciului. La 15 iunie 1999, Judecătoria Economică a admis acțiunea și a obligat societatea C. să plătească societăţii S.W. suma de 249.538 Lei. A fost emis un titlu executoriu, iar Compania C. a plătit o parte din prejudiciu, adică suma de 108.930 lei.La 30 iunie 2000, societatea C.