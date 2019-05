Un canal TV din Ucraina a jucat un rol decisiv în victoria lui Zelenski, recunoaște oligarhul Kolomoiskii

07:15

Portalul de investigații Zeppelin vine cu detalii despre dosarul Tranga, în care confirmă relațiile omului de afaceri cu penalul Grigore Caramalac, alias Bulgaru, care se ascunde la Moscova de justiția din Moldova.Jurnalistul Veaceslav Balacci a realizat un interviu cu omul de afaceri Viorel Vărzari. Acesta povestește că Bulgaru deține cote în toate afacerile derulate de Andrei Tranga în Moldova.“De la pizza la INOX. De la prietenie la cuțite în spate. Anatomia unui atac raider, radiografiată într-un interviu acordat în exclusivitate portalului nostru de către omul de afaceri Viorel Vărzari”, se arată în anunțul făcut de Zeppelin.În secvența video prezentată, Vărzari îi povestește lui Balacci despre o întâlnire avută la Moscova cu Bulgaru, aranjată de Tranga.“Intrând în cabinet, l-am surprins într-o dispoziție extraordinară pe domnul Tranga. Ți-a placut întâlnirea? A întrebat Tranga. Și a început să povestească. Uite, Viorel, eu cu domnul Grisa, prietenul meu, ne cunoaștem din anii ’90. În compania Trabo Plus, domnul Caraman are o parte a businessului. Eu inteleg totul, dar fără el nu se putea de făcut asta? El a spus că nu, ca in toate afacerile pe care le deține Andrei și în care are cote părți, automat îi apartine și domnului Caramalac“, a povestit Varzari în secvența video postat de Zeppelin.Jurnaliștii de investigație au anunțat că interviul integral va fi difuzat miercuri, 21:30, exclusiv pe www.zeppelin.md.Amintim că omul de afaceri Andrei Tranga a fost reținut de oamenii legii pentru încercarea de preluare a businessului unui alt om de afaceri, cu implicarea lui Caramalac. sursa: hotnews.md