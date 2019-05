FOTO // Un copil a dispărut fără urmă! Părinții sunt în culmea disperării și cer ajutor

15:20

“Este cineva care-ar fi în stare să-l oprească pe A. Năstase din euforia care-a dat peste el de ieri și din care, se pare, omul nu mai are scăpare? „Împreună am învins din nou. Am învins în Europa, am învins în România, dar poate cea mai importantă victorie e cea de ACASĂ!”, strigă ăsta neîntrebat de nimeni, dar citat copios de presa lui de buzunar. Știe cineva cumva pe cine sau ce a învins „prostul satului” în Europa? Sau în România?”, se întreabă Secăreanu, într-o postare pe Facebook.Fostul deputat şi jurnalist nu înţelege bucuria fără margini a lui Năstase, de vreme ce PPDA nu a fost concurrent electoral, la europarlamentare.