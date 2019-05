Președintele în exercițiu al OSCE: Guvernul de la Chişinău a făcut un pas pozitiv și important pentru moldoveni

10:20

Stiinta vindecatoare a dacilor se bucura de atata faima in antichitate, incat remediile folosite de ei erau recomandate de marii medici ai timpului, in scrierile lor. Salvate ca prin minune de furia timpului, unele dintre ele au supravietuit pana azi, oferindu-ne informatii de exceptie, despre plantele magice ale taumaturgilor daci. Paginile pe care le publicam reprezinta o adaptare dupa Medicina in Dacia, lucrarea unui mare si regretat istoric clujean: Ioan Horatiu Crisan