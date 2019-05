Pensionarii stabiliți peste hotare vor putea primi pensia din Republica Moldova

03:00

PE SCURT Poetul, prozatorul, publicistul şi dramaturgul Petru Cărare s-a stins din viață astăzi, 27 mai, la vârsta de 84 de ani. Anunţul a fost făcut de scriitorul şi fostul deputat Vasile Şoimaru, pe o reţea de socializare. „Fraţilor, l-am pierdut pe Petru Cărare. Azi, dimineaţă, a urcat la ceruri, lăsându-ne nouă ascuţitele sale „Săgeţi" […]