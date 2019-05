Un om a murit şi cel puţin 130 au fost răniţi în urma mai multor tornade produse în statele americane Indiana şi Ohio

14:10

Colonelul Andrei Comerzan s-a întors recent dintr-o misiune de pacificare din Republica Centrafricană. Timp de un an, bărbatul a asigurat pacea în zona de conflict. „Este o misiune sub egida ONU, recent nou formată, începând cu anul 2014, datorită conflictelor între populaţia civilă şi grupările armate care au atacat civilii. Timp de un an si o lună am fost responsabil de menţinerea securităţii, de executarea operaţiunilor de patrulare”, a precizat Andrei Comerzan. Iar Sergiu Chetraru a fost im...