Drumul de acces spre satul Micleşti şi drumul Peresecina-Hârtopul Mare-Ohrincea vor fi reparate, cu suportul Băncii Mondiale

03:00

Hey, familia ta cum se distrează de Ziua Internațională a Copiilor? Moldtelecom vă invită la petrecerea noilor tehnologii pentru cei mai inovativi copii. Suntem siguri că toți picii sunt pasionaţi de jocuri reale dar şi virtuale, iar pentru părinţi 1 iunie e o provocare. De aceea, v-am pregătit o zi plină de distracţii cu cele […] The post Noi tehnologii pentru cei mai inovativi copii! Pe 1 iunie, ne distrăm la petrecerea organizată de Moldtelecom appeared first on Moldova.org.