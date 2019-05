Cât de mincinoasă este fiecare zodie

09:20

Elevi din zeci de licee din țară au trecut în semifinala THE BEST TEAM Prima ediție a competițiilor The Best Team a avut loc duminică, 19 mai, la Complexul Etno-Cultural Vatra. Teritoriul a fost împânzit de oamenii care și-au dorit să petreacă un altfel sfârșit de weekend, mai distractiv, mai plin de viață, de emoții și culoare. Elevi din zeci de licee din țară și-au demonstrat abilitățile sportive, iar părinții și cei apropiați le-au fost alături să-i susțină. Complexul Vatra a căpătat toate cu...