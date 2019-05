Reprezentantul special al lui Vladimir Putin privind relațiile Rusia-R.Moldova, Dmitri Kozak, vine la Chișinău

11:05

Fostul președinte georgian Mihail Saakașvili, căruia noul lider de la Kiev, Volodimir Zelenski, i-a redat cetăţenia ucraineană, a anunţat că se va întoarce miercuri în Ucraina, însă a subliniat că nu are ambiții politice în această ţară. "Nu am ambiții politice, pentru că am fost deja în toate funcţiile, am văzut totul, scrie Rador.