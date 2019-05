Poetul şi dramaturgul Petru Cărare a fost condus pe ultimul drum

19:40

Numărul localităţilor conectate la apeduct şi canalizare creşte de la an la an. Acum trei ani, numărul moldovenilor care aveau acces la apă potabilă constituia puţin peste jumătate din populaţia ţării. În 2018, cota celor conectaţi la apeduct a ajuns la 60,6%, ceea ce constituie peste 2,1 milioane de cetăţeni. Şi numărul apeductelor funcționale a […] Post-ul Numărul gospodăriilor conectate la apeduct şi canalizare creşte de la an la an apare prima dată în CANAL 2.