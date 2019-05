Iurie Reniță despre valorile UE: „Când le ignori, suporți consecințele…”

06:40

Doctorul în drept, conferențiar universitar, Victor Pușcaș, ex-vicepreședinte al Parlamentului R. Moldova, ex – președinte al Curții Supreme de Justiție, ex- judecător și ex – Președinte al Curții Constituționale împreună cu doctorul în drept, lectorul universitar Valeriu Kuciuk, șef al Serviciului reprezentare la Curtea Constituțională și organele de drept din cadrul Direcției Juridice a Parlamentului […]