Un motociclist din Polonia, care a venit în R.Moldova, avea două permise false. Pe unul l-a procurat dintr-un magazin de suveniruri

10:30

PE SCURT Un chişinăuian, de 38 de ani, a fost condamnat la 7 ani închisoare pentru acţuni perverse, comise în timp ce activa în calitate de profesor la un liceu din capitală. Investigaţiile procurorilor au demarat la finele lunii septembrie 2016, după ce părinţii au sesizat conducerea liceului despre comportamentul indecent al dirigintelui de clasă […] The post Un profesor de clasele primare din Chișinău, condamnat pentru acţiuni perverse faţă de elevi appeared first on Moldova.org.