Năstase: Parlamentul este singura autoritate care decide când vor fi alegeri locale, nu Dodon

Liderul PPDA, Andrei Năstase, este luat peste picior de fostul deputat Ştefan Secăreanu, după declaraţiile euforice, făcute în urma alegerilor pentru Parlamentul European. “Este cineva care-ar fi în stare să-l oprească pe A. Năstase din euforia care-a dat peste el de ieri și din care, se pare, omul nu mai are scăpare? „Împreună am învins din nou. Am învins în Europa, am învins în România, dar poate cea mai importantă victorie e cea de ACASĂ!”, strigă ăsta neîntrebat de nimeni, dar citat copios de presa lui de buzunar. Știe cineva cumva pe cine sau ce a învins „prostul satului” în Europa? Sau în România?”, se întreabă Secăreanu, într-o postare pe Facebook. Fostul deputat şi jurnalist nu înţelege bucuria fără margini a lui Năstase, de vreme ce PPDA nu a fost concurrent electoral, la europarlamentare.“A mers cumva el acolo la vreo întrecere sportivă, s-a trântit cu cineva? Sau a participat el cumva în alegerile de duminică pe vreo listă electorală de peste Prut sau din celelalte țări UE (omul confundă Europa cu UE și invers)? Dar mai știe cineva cumva care este victoria lui „cea de Acasă”? Pe cine a biruit Năstase acasă de umblă după Dodon să facă alianță de guvernare? În definitiv, cine poate să ne explice în ce constau victoriile „prostului satului” din Europa, din România și „de-acasă”? Să înțelegem și noi de ce nu-i tace gura omului?!”, conchide Secăreanu.