Vremea pentru miercuri, 29 mai 2019

15:20

Regizorul James Cameron este cunoscut pentru colectia lui impresionanta de recuzita din filmele pe care le-a facut, inclusiv "Avatar" si "Titanic". Despre acesta din urma, barbatul a oferit un detaliu incredibil, scrie filmnow.ro Masina antica folosita in scena fierbinte dintre Leonardo DiCaprio si Kate Winslet e in aceeasi stare astazi ca acum 20 de ani - inclusiv in ceea ce priveste amprenta iconica lasata de Rose pe unul dintre geamuri. Cameron a postat o fotografie cu geamul autoturismului,...