Britanicii se tem ca, pana in 2021, cheltuielile zilnice vor deveni "inaccesibile"

Peste 3.160 de persoane au decedat, in 2017, pe drumurile din SUA, in accidente rutiere in care au fost implicati soferi distrasi la volan. Desi acest numar pare mic in comparatie cu cel al persoanelor decedate in urma accidentelor rutiere provocate de soferi care conduceau sub influenta bauturilor alcoolice (peste 10.000 de decese, anual), distragerea atentiei la volan este o realitate crunta.