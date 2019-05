Au început negocierile pentru preşedinţia Comisiei Europene

13:00

Deocamdată, doar liderul Platformei DA, Andre Năstase și Partidul Acțiune și Solidaritate a venit cu mesaje după anunțarea rezultatelor parțiale ale alegerilor europarlamentare din România. „Împreună am învins din nou. Am învins în Europa, am învins în România, dar poate cea mai importantă victorie e cea de ACASĂ. ACUM am învins într-un scrutin european pe care niciun dictator sinistru nu-l poate anula, așa cum au facut-o la Primăria Chişinău sau la Parlamentul R. Moldova”, a scris Andrei Năstase. Într-un coimunicat, Partidul Acțiune și Solidaritate felicită românii de pe ambele maluri ale Prutului și din întreaga lume „pentru o mobilizare exemplară și o prezență la vot mult peste media europeană”.