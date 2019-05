Ionel Istrati și Margarita Dodon – CEL MAI NOU CUPLU din showbiz? VIDEO//

15:10

Bloggerița Cristina Surdu și soțul ei, arhitectul Luca Corradi, au sărbătorit, recent, 10 ani de când sunt împreună. Ei au preferat să marcheze evenimentul într-o atmosferă romantică, liniștită, informează SHOK.md. „8 Mai din acest an am sarbatorit 10 ani împreună . Am luat cina in casă, am pregatit risotto preferat de Luca si am ciocnit […]