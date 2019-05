Posibile sisteme alternative pentru elaborarea standardelor ocupaţionale

08:20

După ce m-am căsătorit, bunica mi-a donat casa de lo­cuit şi terenul aferent de la ţară. După moartea bunicii, împreună cu soţul, am făcut reparaţie în casă şi am trecut cu traiul în ea. Avem împreună doi copii minori. De ceva timp, am divorţat, copiii au rămas să locuiască cu mine. Prin hotărâre judecătorească, fostul […]