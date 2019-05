Rusia continuă politica agresivă la adresa Ucrainei

11:10

Liderul Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, pare încântat de rezultatul pe care l-a obţinut Partidul Naţional Liberal (PNL) în cadrul alegerilor europarlamentare. Într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, politicianul a scris că „împreună am învins din nou. Am învins în Europa, am învins în România, dar poate cea mai importantă victorie e cea de acasă”.