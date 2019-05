Stresul de la locul de muncă şi procesul intens de învăţare accelerează îmbătrânirea

08:15

Evenimente 1199: Ioan este încoronat rege al Angliei. 1600: Mihai Viteazul devine „domn al Țării Românești și al Ardealului și a toată Țara Moldovei”, realizând prima unire politică a celor trei țări române. 1703: Țarul Petru cel Mare a fondat orașul Sankt Petersburg. 1851: Domnișoarele de viță nobilă Vera și Liubov Kozlova inaugurează la Chișinău, Basarabia țaristă, un pension particular pentru fetele de nobili. 1860: În cadrul Expediției celor O Mie, Giuseppe Garibaldi și Cămășile Roșii au început asaltul asupra orașului Palermo. 1867: Franz Joseph I, împăratul Austriei (1848-1916), s-a încoronat și rege al Ungariei (1867-1916) și a aprobat Legea privind încorporarea Transilvaniei la Ungaria. 1879: Membrii Academiei au fost primiți la Palatul Cotroceni de către domnitorul Carol I. Drept recunoștință pentru sprijinirea culturii (din inițiativa și pe cheltuiala sa, Academia Română a început publicarea lucrării lui Hașdeu „Etymologicum Magnum Romaniae”), suveranul a fost ales președinte de onoare al Academiei Române. 1883: Alexandru al III-lea este încoronat țar al Rusiei. 1905: Războiul Ruso-Japonez: Începe Bătălia din Strâmtoarea Tsushima. 1917: Sosesc la Iași primele două batalioane ale Corpului de Voluntari Transilvăneni, pentru a lupta alături de armata refăcută. 1922: La Chișinău, Regatul Romaniei Mari, s-a desfășurat ședința festivă de constituire a secției regionale a Societății Române de Geografie. 1933: The Walt Disney Company lansează desenul animat „Three Little Pigs” cu hit-ul său, „Who's Afraid of the Big Bad Wolf?” 1936: Nava de pasageri Queen Mary a plecat în primul ei voiaj, spre Franța. 1937: A fost inaugurat Podul Golden Gate, la acea vreme fiind podul suspendat cu cea mai mare distanță între stâlpii de susținere din lume. 1938: Conducătorul Mișcării Legionare, Corneliu Zelea Codreanu, este condamnat la 10 ani de muncă silnică. El nu va mai părăsi practic niciodată inchisoarea. 1940: Al Doilea Război Mondial: Gruparea de trupe aliate, izolate de ofensiva germană, a desfășurat operații de retragere și evacuare, prin portul Dunkerque 1940: Acord economic româno–german (Olwaffen Pakt, „pactul petrolului”), care adâncește dependența față de Germania hitleristă a economiei naționale. România renunță astfel la declarația de neutralitate din 7 septembrie 1939 1941: Al Doilea Război Mondial: Vasul german Bismarck este scufundat în Atlanticul de Nord cu 2.300 de oameni la bord. 1942: În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, rezistența cehă din Praga ocupată de naziști l-a asasinat (Operațiunea Anthropoid) pe Reinhard Heydrich, șeful RSHA și Protectorul Boemiei și Moraviei. 1946: Guvernele SUA și Marii Britanii au adresat o notă guvernului român, semnată de reprezentanții lor la București, Burton Y Berry, respectiv Adrian Holman, în care se protestează împotriva încălcării democrației. Cele doua guverne atrag atenția asupra abuzurilor, a încălcării libertaților și frecvenței violenței și sunt nemulțumite de nepromulgarea legii electorale și de restrângerea libertății de exprimare. 1948: Printr-un decret al guvernului Petru Groza, bunurile fostei case regale treceau în proprietatea statului. 1963: Bob Dylan lansează albumul The Freewheelin' Bob Dylan. 1970: O expediție britanică a excaladat pentru prima dată partea sudică a vârfului Annapurna I (8.091 m.), unul dintre vârfurile masivului Annapurna din Himalaya, la 20 de ani după prima ascensiune a vârfului de către o expediței franceză. 1971: Are loc dezastrul feroviar de la Dahlerau, Germania de Vest, unde 46 de oameni, printre care 41 de elevi și-au pierdut viața în urma unei coliziuni între un marfar și un șinobuz. 1975: La Dibbles Bridge, în Yorkshire-ul de Nord, un autocar se răstoarnă și cade într-un râu, iar în urma acestui accident, 32 de oameni și-au pierdut viața. 1984: Inaugurarea oficială a Canalului Dunăre–Marea Neagră, considerat al treilea canal de navigație, ca importantă, după Suez și Canalul Panama; lucrările de construcție au început în 1973. 1984: A fost resfințită Biserica Neagră din Brașov, în urma lucrărilor de restaurare începute în anul 1970. 1994: Rusia: Revine în țară, după un exil de 20 de ani, Aleksandr Soljenițîn, scriitor, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, pe anul 1970. 1995: A fost constituită Academia de Poliție „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne a Republicii Moldova. 1995: La Culpeper, Virginia, actorul american Christopher Reeve este paralizat de la gât în ​​jos după ce a căzut de pe cal la un concurs de echitație. 1997: Semnarea de către NATO și Rusia a Actului fondator al relațiilor bilaterale, deschizându–se calea extinderii NATO. 1999: Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie de la Haga, Olanda acuză pe Slobodan Milošević de crime de război și crime împotriva umanității comise în Kosovo. 2004: NASA a anunțat descoperirea unei noi planete, cea mai tânără dintre cele identificate până în prezent, având mai puțin de un milion de ani. 2004: Orașele Sibiu și Luxemburg au fost desemnate drept „capitale europene ale culturii” pentru anul 2007, de către miniștrii pentru educație, tineret și cultură din cele 25 de state membre UE întruniți la Bruxelles. Nașteri 1623: William Petty, om de știință, filosof englez (d. 1687) 1626: Wilhelm al II-lea, Prinț de Orania (d. 1650) 1652: Elisabeth Charlotte, Prințesă a Palatinatului (d. 1722) 1738: Nathaniel Gorham, politician american (d. 1796) 1756: Maximilian I al Bavariei (d. 1825) 1820: Mathilde Bonaparte, fiica fratelui lui Napoleon I (d. 1904) 1862: Alexandru Voevidca, folclorist și muzicolog român (d. 1931) 1867: Arnold Bennett, scriitor britanic (d. 1931) 1871: Georges Rouault, pictor și artist grafic francez (d. 1958) 1877: Isadora Duncan, dansatoare americană (d. 1927) 1883: Andor Adorján, scriitor, traducător și jurnalist maghiar (d. 1966) 1884: Max Brod, autor austriac (d. 1968) 1886: Emil Isac, poet simbolist român (d. 1954) 1888: Louis Durey, compozitor francez (d. 1979) 1894: Louis–Ferdinand Céline, scriitor francez (d. 1961) 1897: John Douglas Cockcroft, fizician britanic, laureat Nobel (d. 1967) 1915: Herman Wouk, scriitor american 1917: Yasuhiro Nakasone, prim-ministru al Japoniei 1923: Henry Kissinger, diplomat american, laureat al Premiului Nobel 1928: Constantin Ticu Dumitrescu, politician român (d. 2008) 1934: Harlan Ellison, scriitor american 1948: Daniel Ionescu, politician român 1965: Grațiela Iordache, politician român 1974: Medeea Marinescu, actriță română Decese 366: Procopius, uzurpator al împăratului roman Valens (n. 326) 866: Ordoño I de Asturia (n. 831) 927: Simeon I al Bulgariei (n. 865) 1508: Ludovico Sforza, conducător italian, Duce de Milano (n. 1452) 1525: Thomas Müntzer, lider rebel german (n. c. 1488) 1564: Jean Calvin, reformator religios francez (n. 1509) 1707: Francoise Athénaïs, Marchiză de Montespan, metresa regelui Ludovic al XIV-lea al Franței (n. 1640) 1766: Ivan Polzunov, inginer inventator rus 1797: François-Noël Babeuf, revoluționar francez (n. 1760) 1803: Louis al Etruriei, primul rege al Etruriei (n. 1773) 1821: Tudor Vladimirescu, lider revoluționar român (n. 1780) 1840: Niccolo Paganini, violonist și compozitor italian (n. 1782) 1910: Robert Koch, biolog german, laureat al Premiului Nobel (n. 1843) 1939: Joseph Roth, scriitor austriac (n. 1894) 1964: Jawaharlal Nehru, om politic indian (n. 1889) 1972: Vasile Grecu, filolog român (n. 1885) 1973: Constantin Daicoviciu, istoric și arheolog român (n. 1898) 1978: Vintilă Mihăilescu, geograf român (n. 1890) 1987: John Howard Northrop, chimist american, laureat Nobel (n. 1891) 1988: Ernst Ruska, inginer și fizician german, laureat al Premiului Nobel (n. 1906) 2005: Liviu Tudan, solist și basist român (n. 1947) Sărbători Sf. Mc. Iuliu Veteranul Sf. Sfințiți Mc. Eladie și Terapont, episcopul Sardei Sf. Mărturisitor Ioan Rusul Ziua Mondială a Comunicațiilor Sociale (marcată la inițiativă Vaticanului) Rusia: Ziua Eliberării Nicaragua: Ziua Armatei Nigeria: Ziua Copiilor Turcia: Ziua Libertății și Constituției (1960, 1961)