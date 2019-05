Cum s-a schimbat Romania in 24 de ore: Seria de evenimente, de la trimiterea la puscarie a numarului 3 in stat la prima infrangere a PSD in fata unui singur partid

Cum s-a schimbat Romania in 24 de ore: Seria de evenimente, de la trimiterea la puscarie a numarului 3 in stat la prima infrangere a PSD in fata unui singur partid

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md