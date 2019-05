Liviu Dragnea, condamnat definitiv la 3 ani și 6 luni de închisoare

17:50

«Porțiunea de drum care apare în video este una veche, din satul Sămănanca, și care nu a fost reparată în ultimii ani, nici din Drumuri Bune, nici din alte surse. A fost afectată de ploi, așa că am fost chiar acum câteva zile la Sămănanca, am văzut pagubele și le-am spus localnicilor că o să-i ajutăm, iar drumul deja se repară. În același timp, în satul Sămănanca a fost reparată anul trecut, în cadrul programului Drumuri Bune, o altă porțiune de drum, pe care, într-adevăr, am văzut-o în ianuarie. Atunci sătenii mi-au spus că datorită acestui drum, satul parcă a prins viață, pentru că acolo au apărut copii care se joacă”, a scris Pavel Filip, într-o postare pe Facebook.«Știu și e bine ca presa să ceară de la politicieni să-și facă meseria corect și conștiincios. Însă cred că avem dreptul să cerem același lucru de la jurnaliști. Înțeleg că presa trebuie să fie incisivă, dar există și limite, cum ar fi neadevărul.