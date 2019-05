Turiştii care vin în Republica Moldova vor putea vizita obiectivele turistice din Chişinău cu troleibuzul

20:00

Contramanifestatia organizata ieri in centrul capitalei, cu participarea unor adolescenti mascati, arata fata adevarata a actualei guvernari si reprezinta un semnal despre conditiile in care s-ar putea desfasura viitoarele alegeri parlamentare. Declaratiile au fost facute, aseara, in cadrul emisiunii "Cabinetul din umbra". Invitatii talk-show-ului sunt de parere ca provocarile si atacurile de ieri reprezinta o actiune planificata din timp de reprezentantii puterii.