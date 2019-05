Victorie cu semne de intrebare pentru gruparea Sheriff Tiraspol, in campionatul Diviziei Nationale. Viespile au obtinut cel de-al noulea succes in actualul sezon, dupa ce s-au impus, cu scorul de 2 la 1, in fata adversarilor de la Milsami - VIDEO

