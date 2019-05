Dragnea, întrebat despre o eventuală demisie: Nu am făcut niciodată ceva împotriva a ceea ce s-a hotărât în partid

18:20

La doar cateva zile dupa ce un moldovean a murit pe un santier, langa orasul Tel Aviv, un alt cetatean al Republicii Moldova, care muncea in constructii in Israel, si-a pierdut viata. Tanarul de 33 de ani a decedat in urma prabusirii unei macarale, in localitatea Yavne. In acelasi accident de munca au murit trei israelieni. Serghei, asa il chema pe barbat, a fost inmormantat in Israel.