Ce se spune că nu trebuie să faceți niciodată cu verighetele voastre

10:40

Interpreta Tatiana Spînu și alesul ei, Andrei Rotaru au avut parte de o nuntă ca în povești. Și pentru că frumosul eveniment a avut loc la un palat, Tatiana a arătat ca o prințesă. View this post on Instagram Happy day️ #berta A post shared by Tatiana Spînu (@tatianaspinu) on May 26, 2019 […]