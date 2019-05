Termoelectrica lansează campania anuală: „Achiți iarna, fii răsplătit vara”

09:50

UPSATE 9:40 PNL - cu 26,79 de procente; PSD, cu 23,38; Alianţa 2020 USR PLUS - 21, 39 de procente; PRO România - 6,61 procente; PMP - 5,65 şi UDMR - 5,45. Şi ALDE, cu 4,24% sub pragul necesar pentru a trimite europarlamentari la Bruxelles. În străinătate, conduce detaşat Alianţa USR PLUS, cu 40,6% procente, urmată de PNL, cu 31,71%; PMP - 10,1; PSD - 3,2; PRO România - 2,8; UDMR - 1,9 şi ALDE - 1,2. Prezenţa la urne este de 49,02%, iar pentru referendum s-au prezentat la urne 41,28%, adică 7 541.311 cetăţeni.