Date FINALE // CÂȚI cetățeni români din R.Moldova au participat la alegerile europarlamentare

12:30

Theresa May a anunţat, vineri dimineaţă, că va demisiona din funcţiile de lider al Partidului Conservator şi de premier al Marii Britanii pe 7 iunie, în contextul impasului politic generat de Brexit, urmând să rămână la conducerea Guvernului până la desemnarea succesorului său."Am făcut tot ce am putut pentru a-i convinge pe parlamentari să susţină Acordul Brexit, dar, din păcate, nu am reuşit acest lucru", a declarat Theresa May într-un discurs rostit vineri la Downing Street. "Îmi este clar acum că este în interesul Marii Britanii ca un nou prim-ministru să coordoneze aceste eforturi. Anunţ astăzi că voi demisiona din funcţia de lider al Partidului Conservator pe 7 iunie. Am stabilit cu preşedintele consiliului de conducere al partidului ca procedura pentru desemnarea noului lider al formaţiunii să înceapă săptămâna următoare", a precizat Theresa May.