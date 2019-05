La Chișinău a avut loc a șasea ediție a cursei de ciclism „Chișinău Criterium 2019”

16:50

Un azil pentru câinii fără stăpân va fi construit în municipiul Comrat, conform unei decizii a Consiliului local, transmite MOLDPRES. Potrivit primarului de Comrat, Serghei Anastasov, ideea construcţiei unui azil pentru câini a fost examinată de comunitate pe parcursul ultimilor ani. „Am ajuns la concluzia că nu putem altfel reduce numărul câinilor vagabonzi şi nu mai putem aştepta. Am fost pentru un schimb de experienţă la Orhei, unde activează deja o asemenea instituţie. Aşa că am hotărât să c...