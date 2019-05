Prezenta activa la vot a fost nu doar la birourile electorale din capitala ci si in cele deschise in raioane. Ca si la Chisinau, alegatorii au venit sa-si exercite dreptul la vot in numar mare, asa ca in fata sectiilor s-au format cozi - VIDEO

Prezenta activa la vot a fost nu doar la birourile electorale din capitala ci si in cele deschise in raioane. Ca si la Chisinau, alegatorii au venit sa-si exercite dreptul la vot in numar mare, asa ca in fata sectiilor s-au format cozi - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md