Prezenţă la urne la alegerile europarlamentare: Până la ora 16:00 au votat 31,29% dintre alegători

11:00

Evenimente 451: Are loc Bătălia de la Avarayr între rebeli armeni creștini conduși de Vardan Mamikonian și Imperiul Sasanid. Imperiul învinge militarii armeni, dar le garantează libertatea de a practica în mod deschis creștinismul. 946: Regele Edmund I al Angliei este ucis de un hoț în timp ce participa la massa Sfântului Augustin. 1293: Un cutremur lovește Kamakura, Kanagawa, Japonia, omorând în jur de 23.000 de oameni. 1488: Construirea bisericii „Sf. Gheorghe” de la Voroneț, ctitoria lui Ștefan cel Mare. 1679: A început construirea ansamblului arhitectural Mânăstirea Cotroceni, ctitorie a lui Șerban Cantacuzino, domn al Munteniei (1678–1688 ); biserica mânăstirii a fost demolată în 1984, reconstrucția ei începând în 2003 1896: Nicolae al II-lea devine țarul Rusiei. 1896: A fost publicat pentru prima oară indicele bursier Dow Jones Industrial Average. 1918: Republica Democratică Georgia și-a declarat independența. 1920: Constantin Brâncuși a participat, la Paris, la „Festivalul Dada”, împreună cu André Gide, Paul Valéry, F. Léger etc., fiind unul dintre semnatarii manifestului intitulat „Contre Cubisme, contre Dadaisme”. 1940: Al Doilea Război Mondial: Începe Bătălia de la Dunkirk, numele sub care este cunoscută evacuarea forțelor Aliaților care fuseseră separate de principalele trupe ale defensivei franceze de înaintarea rapidă a trupelor germane. 1941: Al Doilea Război Mondial: Distrugătorul polonez Piorun schimbă focuri cu cuirasatul german Bismarck și își semnalizează poziția către flota britanică, care va reuși să distrugă cu succes mândria flotei germane. 1966: Guyana Britanică își câștigă independența și devine Guyana. 1967: The Beatles lansează albumul Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. 1969: Programul Apollo: Apollo 10 se întoarce pe Pământ, după un test de succes de opt zile a tuturor componentele necesare pentru viitoarea primă aselenizare cu echipaj uman. 1977: Excentricul american, George Willig, a escaladat una dintre clădirile World Trade Center din New York, în trei ore și jumătate, fiind „premiat” de poliție cu o amendă de un dolar și 10 cenți. 1986: Comunitatea Europeană adoptă steagul european. Nașteri 1478: Papa Clement al VII-lea (d. 1534) 1566: Mehmed al III-lea, sultan otoman (d. 1603) 1602: Philippe de Champaigne, pictor francez (d. 1674) 1650: John Churchill, Duce de Marlborough (d. 1722) 1667: Abraham de Moivre, matematician francez (d. 1754) 1822: Augusta de Reuss-Köstritz, Mare Ducesă de Mecklenburg-Schwerin (d. 1862) 1867: Mary de Teck, soția regelui George al V-lea al Regatului Unit (d. 1953) 1896: Aurel Băeșu, pictor român (d. 1928) 1909: Matt Busby, fotbalist și antrenor scoțian de fotbal (d. 1994) 1916: Vintilă Corbul, scriitor român (d. 2008) 1917: Mariana Șora, critic literar și eseist (d. 2011) 1926: Miles Davis, cântăreț american de jazz, compozitor și conducător de orchestră (d. 1991) 1941: Oana Manolescu, politician român de etnie albaneză 1942: Corneliu Ioan Dida, politician român (d. 2008) 1964: Lenny Kravitz, chitarist, cântăreț american 1968: Prințul Frederic, prinț moștenitor al Danemarcei 1975: Lauryn Hill, interpretă de muzică pop Decese 604: Augustin de Canterbury, primul episcop de Canterbury 946: Edmund I al Angliei (n. 921) 1421: Mehmed I, sultan otoman (n. 1389) 1512: Baiazid al II-lea, sultan otoman (n. 1447) 1535: Francesco Berni, poet italian (n. 1498) 1644: Alfonso al III-lea d'Este, Duce de Modena (n. 1591) 1679: Ferdinand Maria, Elector de Bavaria (n. 1636) 1762: Alexander Gottlieb Baumgarten, filosof german (n. 1714) 1883: Abd el-Kader, învățat arab, lider al luptei algeriene de eliberare națională (n. 1808) 1976: Martin Heidegger, filosof german, reprezentant al existențialismului (n. 1889) 1995: Ștefan Bănică, actor român (n. 1933) 1996: Ovidiu Papadima, istoric și critic literar român (n. 1909) 1997: Cezar Baltag, poet român (n. 1939) 2008: Sydney Pollack, regizor, producător, actor american (n. 1934) 2010: Jean Constantin, actor român de teatru și film (n. 1928) 2018: Alan Bean, astronaut american (n. 1932) Sărbători Georgia - Ziua națională Sf. Ap. Carp și Alfeu, din cei 70; Sf. Mc. Averchie și Elena Sf. Filip Neri