CUTREMUR de 7,5 grade pe scara Richter produs în Peru

15:30

De Laurentiis a făcut dezvăluirea într-un interviu pentru Corriere dello Sport. “Un domn m-a abordat în urmă cu câteva zile cu o atitudine prietenoasă, dar precaută. Mi-a spus: . Am zâmbit şi am reiterat ceea ce am spus în mod repetat, că Napoli nu este de vânzare”, a spus De Laurentiis. Aurelio De Laurentiis (70 de ani) este patronul lui Napoli din 2004. Trupa de pe San...