Oange neagă că ar fi demarat procesul de vânzare a turnurilor de telefonie mobilă

15:30

În anul 2018, volumul serviciilor și produselor IT exportate de Republica Moldova a fost în creștere. La fel, s-a mărit și volumul vânzărilor oficiale pe piața locală. Datele sunt prezentate în raportul de activitate al ”Moldova IT Park”, transmite bizlaw.md. Astfel, volumul total al serviciilor și al produselor IT exportate de rezidenții parcului a fost […]