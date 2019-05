Candidatul Moldovei la Premiul Nobel a lansat un filmuleț de promovare

Înotătorul Ion Lazarenco, cel care a fost desemnat drept candidat al Republicii Moldova la Premiul Nobel pentru Pace 2019, și-a lansat un spot video de promovare. În clipul său, înotătorul pledează pentru ideea că pacea nu este un lux, dar o alegere. „Mă consider un cetățean al acestei planete și am un mesaj pentru oameni… Cred că am venit pe pămînt pentru o perioadă scrută și în urma mea trebui s

