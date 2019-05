Astăzi cetățenii români își aleg europarlamentarii. Unde poți vota în Republica Moldova?

09:20

Ion Lazarenco Tiron, moldoveanul care candidează la Premiul Nobel pentru Pace, și-a prezentat primul său spot în acest sens. Sportivul a vrut să transmită, printr-un video, că „pacea nu este un lux, ci o alegere”. „Eu mă consider cetățean al acestei planete și am un mesaj pentru oameni… Cred că noi am venit pe Pământ …