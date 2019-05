Alegeri europarlamentare: Cetățenii români din R. Moldova, aşteptaţi astăzi la vot. Unde și cum pot vota

10:40

PE SCURT Petroliștii din Republica Moldova fac apel să se renunțe la presiuni asupra agenților economici, care importă și comercializează produse petroliere. Totodată, aceștia solicită să să înceteze „politizarea și răspândirea minciunilor”, pentru a nu provoca o eventuală criză a combustibilului în țară. „Obligarea stațiilor PECO să vândă benzină și motorină în pierdere va duce, […] The post „Pentru a nu provoca o eventuală criză a combustibilului în țară”. Petroliștii fac apel să se renunțe la presiuni appeared first on Moldova.org.