Mai bine de 20 de ani este inconjurata de zeci de copii, pe care, in afara de ecuatii si poezii, ii invata sa fie buni si prietenosi. Vorbim despre Tamara Martinici, invatatoare la un liceu din Colonita - VIDEO

16:50

Cel putin 13 persoane, printre care si un copil, au fost ranite in urma unei explozii produse in estul Frantei. Deflagratia ar fi fost provocata de o bomba artizanala, lasata in strada de un barbat, care este acum cautat de politie. O ancheta a fost deschisa pe acest caz, iar autoritatile iau in calcul un posibil atac terorist - VIDEO