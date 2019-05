Un bărbat și-a găsit casa spartă. Intrusul a intrat, a făcut curat și a plecat, fără să fure nimic

10:10

PE SCURT Bărbatul din raionul Hânceşti, care acum două luni a muşcat de deget un poliţist şi a refuzat să treacă testul la alcoolemie va fi trimis în judecată. Acesta va compărea pe banca acuzaţilor pentru trei capete de acuzare: violenţa săvârşită asupra unei persoane cu funcţie de răspundere, huliganism şi refuzul, împotrivirea şi eschivarea […] The post Bărbatul, care a muşcat de deget un poliţist şi a refuzat să treacă testul la alcoolemie, trimis în judecată appeared first on Moldova.org.