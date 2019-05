NASA a semnat contractul pentru construirea platformei spaţiale Gateway

16:45

Batalii de senzatie in sferturile de finala ale Campionatului Mondial de hochei. Rusia s-a impus dramatic in fata Statelor Unite, scor 4 la 3, iar Finlanda a obtinut biletul in semifinale dupa ce a invins-o pe Suedia. Duelul mult asteptat dintre marile rivale, Rusia si SUA, s-a incheiat cu victoria la limita pentru formatia rusa. Prima repriza s-a terminat cu scorul de 2 la 0, dupa ce a fost dominata intergral de baietii lui Ilie Vorobiev. Formatia din SUA a reusit sa reduca din handicap in urmatoarele reprize, dar de fiecare data rusii marcau din nou. Rusia s-a impus cu 4 la 3 si merge in semifinala. Insetata de goluri a fost si nationala Finlandei. Intr-un duel suta la suta nordic, finlandezii au batut-o pe campioana in exercitiu cu 5 la 4. Manninen a inscris golul victoriei in prelungiri. Tot aseara, Canada a tremurat in fata Elvetiei. Dupa trei reprize, scorul era de 2 la 2, asa ca echipa calificata s-a decis in prelungiri. Formatia canadiana si-a adunat fortele, iar Stone a reusit sa o duca in semifinale. Tot aseara, Germania a ingenunchiat in fata Cehiei cu un scor umilitor de 1 la 5. Formatia ceha s-a dezlantuit in a treia repriza si a marcat patru goluri. In urma acestor rezultate, marile batalii din semifinale se vor disputa intre nationala Cehiei si a Canadei, iar Finlanda va da piept echipa Rusiei.