Campanie națională pentru promovarea donării voluntare de sânge

21:20

Într-un interviu acordat revistei Variety, actriţa care a interpretat-o pe Daenerys Targaryen, ''Mama dragonilor'', a povestit cum a pregătit una dintre scenele esenţiale din episodul final, cea în care se adresează trupelor sale. "De-a lungul serialului am fost nevoită să învăţ limbi inventate şi am pronunţat multe discursuri, dar faţă de acesta simţeam multă presiune", a mărturisit actriţa. "Era un discurs diferit, am stat trează de multe ori până noaptea târziu încercând să-l învăţ. L-am pron...