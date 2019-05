(video) „Drumuri bune”, doar cu condiția să nu fie atinse de ploaie: Cum un drum din Orhei, reparat din vestitul program al Guvernului, distrus de precipitații

17:40

Pe 25 mai va avea loc cea de-a șasea ediție anuală a cursei urbane de ciclism „Chișinău Criterium 2019”. Evenimentul sportiv va dura două zile: sâmbătă se va desfășura competiția de duatlon pentru copii și cursa de divertisment în masă „VELO FUN by SKODA”, iar duminică, 26 mai – cursa de ciclism „Chișinău Criterium” cu trei distanțe: „15 km by Naturalis (MTB ONLY)”, 30 km by Technosoft (MTB + ROAD)” și „60 km (ROAD ONLY)”.