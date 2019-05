O cohortă întreagă de foști valeți ai lui Vlad Filat au migrat către tabăra Maiei Sandu

17:20

Picii au fost transportati la spitalul central din orasul transnistrean Rabnita.„S-a constatat ca, inainte de plimbare, 14 din cei 17 copii au baut apa. Copiii au simtit ca apa are un gust neobisnuit si i-au spus indata educatoarei. S-a dovedit ca, cu putin timp in urma, dadaca, pentru a curata ceainicul, a turnat in apa un capac de solutie „Belizna” care contine clor. Educatoarea, fara a verifica ce era in ceainic, le-a turnat copiilor apa in cesti”, anunta autoritatile transnitrene printr-un comunicat de presa.In sectia pentru copii, diagnosticata cu intoxicatie, a fost internata o fetita de cinci ani din satul Erjovo, iar un baietel de cinci ani din Rabnita se afla in sectia de reanimare. Ceilalti copii, dupa ce au fost examinati de medic, au plecat acasa unde vor urma un tratament.Pe acest caz autoritatile au initiat o ancheta, iar asistenta urmeaza sa fie cercetata pentru neglijenta.